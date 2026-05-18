В Госдуме назвали туристам преимущества отдыха в России

Поездки за рубеж сейчас связаны не только со сложностями въезда, но и с возросшими рисками — это касается общей ситуации в мире, сказал НСН Артём Прокофьев.

Внутренний туризм в России переживает период активного развития: растёт число предложений, повышается качество услуг, а отрасль оперативно реагирует на изменения спроса. Однако инфляционное давление и рост издержек создают вызовы для сохранения ценовой доступности отдыха, сказал в эфире НСН член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев.

«За последние годы индустрия внутреннего туризма продемонстрировала значительный прогресс. Это касается и качества услуг, и количества предложений. У нас показатели внутреннего туризма росли двузначными темпами, а сама индустрия реагировала достаточно оперативно. Конкурентоспособность выросла. Понятно, что ценовая ситуация оказывает влияние: рост издержек и инфляция затронули, конечно, и туристическую отрасль. С точки зрения ценовой конкуренции ситуация на рынке сложная, но конкуренция всё равно важна. Я уверен, что рынок сможет адаптироваться и предложить конкурентоспособные цены», — сказал собеседник НСН.
Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»

По его словам, выбор зарубежного отдыха сегодня сопряжён с дополнительными рисками — от сложностей въезда до нестабильности в популярных туристических направлениях.

«Мы понимаем, что поездки за рубеж сейчас связаны не только со сложностями въезда, но и с возросшими рисками — это касается общей ситуации в мире. Даже те направления, которые считались безопасными и стабильными, сегодня становятся весьма рискованными. Для наших туристов это очень важный фактор. Несмотря на ценовую конкуренцию, преимуществом предложений на внутреннем рынке является развитая инфраструктура и отлаженная работа всех служб — в итоге это даёт меньшие риски для отдыхающих», — добавил Прокофьев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов сказал НСН, что преимущества путешествий по России выходят за рамки ценовой доступности — ключевую роль играют гибкость планирования и многообразие форматов отдыха.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Кулаков
ТЕГИ:ПутешествияОтдыхТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры