Певица Валерия рассказала о ревности Иосифа Пригожина

По ее словам, они не дают друг другу поводов для ревности и не расстаются «ни на секунду».

«Я даже не могу себе представить каких-то обстоятельств, при которых я бы ревновала. Но Иосиф говорит, что ревновал меня, хотя мне кажется, он это сказал для красного словца, потому что у нас не было подобных ситуаций», - призналась артистка Lady.mail.ru.

Валерия предположила, что ревность в их отношениях с Пригожиным могла бы появиться, если бы они работали порознь или уезжали друг от друга в командировки.

Ранее Пригожин рассказал НСН, что в 2025 году они с Валерией готовят к выпуску ее новый альбом из 14 песен, а также ожидают пополнения в семье.

