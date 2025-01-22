Певица Валерия рассказала о ревности Иосифа Пригожина
22 января 202515:36
Певица Валерия рассказала, что ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, ревновал ее.
По ее словам, они не дают друг другу поводов для ревности и не расстаются «ни на секунду».
«Я даже не могу себе представить каких-то обстоятельств, при которых я бы ревновала. Но Иосиф говорит, что ревновал меня, хотя мне кажется, он это сказал для красного словца, потому что у нас не было подобных ситуаций», - призналась артистка Lady.mail.ru.
Валерия предположила, что ревность в их отношениях с Пригожиным могла бы появиться, если бы они работали порознь или уезжали друг от друга в командировки.
Ранее Пригожин рассказал НСН, что в 2025 году они с Валерией готовят к выпуску ее новый альбом из 14 песен, а также ожидают пополнения в семье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru