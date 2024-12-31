«Надежда на мир!»: Иосиф Пригожин назвал победу Трампа ключевым событием 2024 года

Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что самое важное в наступающем году – это наступление мира, покой и гармония в душе, чего и пожелал россиянам.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, подводя итоги уходящего 2024 года в беседе с НСН, выделил в числе самых важных мировых событий смену президента США и политические перемены во Франции.

«В 2024 году самое главное - это избрание нового президента США. Ну, а как? Наконец-то они выбрали человека, который, может быть, подарит нам надежду на мир и на разум между нашими государствами. Также знаковое событие в уходящем году - это отставка правительства Франции, что тоже радует. Вы знаете, радует, когда у других плохо, а у нас хорошо», - отметил он.
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Также продюсер пожелал читателям НСН в новом 2025 году настоящей и искренней музыки, покоя, а также скорейшего наступления мира.

«Дорогие читатели НСН, от всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам, самое главное, покоя, мира, хорошего настроения, хорошей музыки - музыки, которая трогает вашу душу, настоящей и честной. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и самое главное, хорошего настроения и улыбок. И желаю нам всем, чтобы как можно скорее на планете Земля наступил мир в доме каждого, и европейцев, и русских, и американцев, для того, чтобы мы как-то опомнившись, все-таки понимали, что жить в мире намного интересней, чем в злобе и ненависти. Потому что сейчас происходят абсолютно безумные действия. Когда мир стоит на пороге Третьей мировой войны, настроение – не очень, честно скажу. И думаю, что это касается всех», - отметил продюсер.

Ранее депутат ГД Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что от 2025 года ждет уверенной победы России в спецоперации на Украине, а также решения важнейших социальных проблем.

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ФОТО: РИА Новости
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