«Надежда на мир!»: Иосиф Пригожин назвал победу Трампа ключевым событием 2024 года

Также продюсер пожелал читателям НСН в новом 2025 году настоящей и искренней музыки, покоя, а также скорейшего наступления мира.

«Дорогие читатели НСН, от всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам, самое главное, покоя, мира, хорошего настроения, хорошей музыки - музыки, которая трогает вашу душу, настоящей и честной. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и самое главное, хорошего настроения и улыбок. И желаю нам всем, чтобы как можно скорее на планете Земля наступил мир в доме каждого, и европейцев, и русских, и американцев, для того, чтобы мы как-то опомнившись, все-таки понимали, что жить в мире намного интересней, чем в злобе и ненависти. Потому что сейчас происходят абсолютно безумные действия. Когда мир стоит на пороге Третьей мировой войны, настроение – не очень, честно скажу. И думаю, что это касается всех», - отметил продюсер.

Ранее депутат ГД Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что от 2025 года ждет уверенной победы России в спецоперации на Украине, а также решения важнейших социальных проблем.

