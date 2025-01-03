«Еще один внук и новый альбом!»: Иосиф Пригожин назвал главные ожидания от 2025 года

«Мы каждый год ставим себе какие-то новые цели. И пока мы их ставим, мы живы и стремимся к каким-то новым вершинам, новым достижениям. Например, мы готовим новый альбом Валерии из 14 произведений и планируем 2025 год сделать самым активным в нашей жизни. Музыкальным продюсером этого альбома стал ее сын. Это важная страница в нашей жизни. Потом у Валерии в апреле ко дню ее рождения должен появиться еще один внук по имени Мирон», - подытожил он.

Ранее Пригожин, подводя итоги уходящего 2024 года в беседе с НСН, выделил среди самых важных мировых событий смену президента США и политические перемены во Франции.

