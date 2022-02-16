Певица Сати Казанова покинет Россию

Певица Сати Казанова заявила, что планирует переехать из России в Италию. Об этом артистка рассказала в интервью порталу WMJ.

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Казанова поделилась, что вместе с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, купила дом в Италии. Однако до этого пара проживала в Москве; по словам певицы, в России ее удерживала работа. Тем не менее, Казанова отметила, что планирует провести большую часть жизни с супругом в Европе.

Как рассказала певица, она хочет постепенно закончить дела в России и переехать на родину Тиоццо, пишет «Свободная пресса».


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ТЕГИ:РоссияЭмиграцияПевица
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