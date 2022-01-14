Комик Слава Комиссаренко уехал из России

О своём отъезде стендапер впервые рассказал во время выступления в Киеве, которое опубликовано на YouTube. Комик уточнил, что один из его знакомых в Белоруссии предупредил его о возможном задержании в России и последующей экстрадиции на родину, где на него возбудят уголовное дело.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ», — сказал Комиссаренко.

Комик добавил, что белорусские силовики уже пытались связаться с ним, но в этот момент он уже был на территории Украины, где у него запланирован концертный тур.

Ранее Комиссаренко в беседе с блогером Юрием Дудём признался, что ушел с телеканала ТНТ из-за выгорания, сообщает Газета.ру.

