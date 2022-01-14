Комик Слава Комиссаренко уехал из России
Комик Слава Комиссаренко в своём Instagram заявил, что уехал из России.
О своём отъезде стендапер впервые рассказал во время выступления в Киеве, которое опубликовано на YouTube. Комик уточнил, что один из его знакомых в Белоруссии предупредил его о возможном задержании в России и последующей экстрадиции на родину, где на него возбудят уголовное дело.
«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ», — сказал Комиссаренко.
Комик добавил, что белорусские силовики уже пытались связаться с ним, но в этот момент он уже был на территории Украины, где у него запланирован концертный тур.
Ранее Комиссаренко в беседе с блогером Юрием Дудём признался, что ушел с телеканала ТНТ из-за выгорания, сообщает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Вирусолог назвал две причины для измерения антител к коронавирусу
- На Сахалине ввели режим ЧС на федеральной трассе
- Комик Слава Комиссаренко уехал из России
- Морозы до минус 12 градусов ожидаются в Москве на Крещение
- Лавров: Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство
- Лавров: Москва поддержит формат «3+3» по Закавказью
- Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада
- Россиянин Сотников выиграл ралли «Дакар 2022»
- Посольство РФ подтвердило гибель россиянки в ходе протестов в Казахстане
- «Завистникам назло»: Понасенков приобрел Петра I
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru