Певица Наталия Гулькина упала на сцене на концерте в Петрозаводске
Певица Наталия Гулькина упала на сцене во время сольного концерта в Петрозаводске. Об этом артистка рассказала в беседе с MK.ru.
По словам певицы, исполняя песню «Айвенго», она зацепилась каблуком за накидку.
«Я упала — танцоры поспешили на помощь, но я решила какое-то время продолжить петь сидя. Через несколько минут они помогли мне подняться», — поделилась Гулькина.
Артистка добавила, что обыграла падение и работала на сцене еще 20 минут. Позже из-за инцидента у Гулькиной начала опухать нога. Сейчас исполнительница восстанавливается дома.
Ранее певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге, артистка зацепилась за концертный наряд.
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