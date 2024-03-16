Певица Наталия Гулькина упала на сцене на концерте в Петрозаводске

Певица Наталия Гулькина упала на сцене во время сольного концерта в Петрозаводске. Об этом артистка рассказала в беседе с MK.ru.

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По словам певицы, исполняя песню «Айвенго», она зацепилась каблуком за накидку.

«Я упала — танцоры поспешили на помощь, но я решила какое-то время продолжить петь сидя. Через несколько минут они помогли мне подняться», — поделилась Гулькина.

Артистка добавила, что обыграла падение и работала на сцене еще 20 минут. Позже из-за инцидента у Гулькиной начала опухать нога. Сейчас исполнительница восстанавливается дома.

Ранее певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге, артистка зацепилась за концертный наряд.

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ФОТО: НСН
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