Бывшая солистка группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию
8 февраля 202411:09
Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на низкую пенсию. Ее слова приводит портал Prozvezd.
По ее признанию, маленькие пенсионные выплаты вынуждают ее работать.
«На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно», - посетовала певица.
Гулькина уточнила, что у нее нет званий заслуженной и народной артистки, поэтому артистка не может претендовать на существенные выплаты. Она отметила, что на иждевении певицы находятся находятся 11 котов и два больших аквариума с рыбками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru