Бывшая солистка группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

По ее признанию, маленькие пенсионные выплаты вынуждают ее работать.

«На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно», - посетовала певица.

Гулькина уточнила, что у нее нет званий заслуженной и народной артистки, поэтому артистка не может претендовать на существенные выплаты. Она отметила, что на иждевении певицы находятся находятся 11 котов и два больших аквариума с рыбками.