Бывшая солистка группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на низкую пенсию. Ее слова приводит портал Prozvezd.

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По ее признанию, маленькие пенсионные выплаты вынуждают ее работать.

«На те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно», - посетовала певица.

Гулькина уточнила, что у нее нет званий заслуженной и народной артистки, поэтому артистка не может претендовать на существенные выплаты. Она отметила, что на иждевении певицы находятся находятся 11 котов и два больших аквариума с рыбками.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПенсия

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