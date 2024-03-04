Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге
Певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.
Артистка выступила 3 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский». Орбакайте исполнила как хиты, так и новые композиции.
Во время одной из песен исполнительница споткнулась, зацепившись за концертный наряд, и рухнула на сцену. Танцоры под аплодисменты зрителей помогли Орбакайте подняться.
Ранее в Сибири отменили мартовский гастрольный тур Кристины Орбакайте. По словам организатора концертов Оганнеса Тухманяна, были отменены выступления певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе
- ФАС возбудила дело против «Почта банка» за нарушение закона о рекламе
- Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП
- ФСБ: Пострадавших при взрыве на железнодорожном мосту под Самарой нет
- Нападающий «Спартака» Промес в ОАЭ помещён под домашний арест
- Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге
- Всероссийский фестиваль мультфильмов примет Красноярский край
- Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина
- В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
- СМИ: Посла Германии вызвали в МИД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru