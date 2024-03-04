Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге

Певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

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Артистка выступила 3 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский». Орбакайте исполнила как хиты, так и новые композиции.

Во время одной из песен исполнительница споткнулась, зацепившись за концертный наряд, и рухнула на сцену. Танцоры под аплодисменты зрителей помогли Орбакайте подняться.

Ранее в Сибири отменили мартовский гастрольный тур Кристины Орбакайте. По словам организатора концертов Оганнеса Тухманяна, были отменены выступления певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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