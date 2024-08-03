Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой

Певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия родила дочь. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Подруга Павла Дурова заявила, что родила ему троих детей

Исполнительница разместила на своей странице снимок с детскими ножками и подписью: «31/07/24, Николь».

Малышка стала вторым ребенком Топурии и ее супруга бизнесмена Льва Деньгова: пара воспитывает сына Адама. Кроме того, у певицы есть дочь Оливия от первого брака.

Ранее телеведущая Марина Кравец родила вторую дочь.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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