Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
3 августа 202409:58
Певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия родила дочь. Об этом артистка сообщила в соцсетях.
Исполнительница разместила на своей странице снимок с детскими ножками и подписью: «31/07/24, Николь».
Малышка стала вторым ребенком Топурии и ее супруга бизнесмена Льва Деньгова: пара воспитывает сына Адама. Кроме того, у певицы есть дочь Оливия от первого брака.
Ранее телеведущая Марина Кравец родила вторую дочь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru