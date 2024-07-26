Подруга Павла Дурова заявила, что родила ему троих детей

Женщина поделилась, что от основателя мессенджера Telegram у нее трое детей: Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года. Все дети официально признаны отцом.

Болгар отметила, что решила объявить о себе и детях, так как сыновья и дочка постоянно спрашивали, почему в интернете нет о них никакой информации. На вопрос о том, состоит ли она сейчас в отношениях с Дуровым, женщина отвечать отказалась.

У Дурова также есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко: дочь 2009 года рождения и сын Михаил 2010 года рождения.

Ранее Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что отказался от идеи открывать офис Telegram в Сан-Франциско и вообще вести бизнес в США после нападения на него в этом городе, передает RT.



