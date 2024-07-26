Подруга Павла Дурова заявила, что родила ему троих детей
Подруга Павла Дурова, которая ведет страницу в социальных сетях под именем Ирина Болгар, рассказала, что у нее трое детей от бизнесмена, ее слова приводит «KP.RU».
Женщина поделилась, что от основателя мессенджера Telegram у нее трое детей: Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года. Все дети официально признаны отцом.
Болгар отметила, что решила объявить о себе и детях, так как сыновья и дочка постоянно спрашивали, почему в интернете нет о них никакой информации. На вопрос о том, состоит ли она сейчас в отношениях с Дуровым, женщина отвечать отказалась.
У Дурова также есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко: дочь 2009 года рождения и сын Михаил 2010 года рождения.
Ранее Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что отказался от идеи открывать офис Telegram в Сан-Франциско и вообще вести бизнес в США после нападения на него в этом городе, передает RT.
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