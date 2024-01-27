Певица Елена Север стала бабушкой

Север поделилась, что в семье ее младшего сына, 24-летнего певца ВладиМира (Владимира Киселева), родилась дочь. Имя новорожденной пока не раскрывается. По словам артистки, ее переполняют эмоции.

Летом 2022 года Киселев женился на студентке МГИМО Екатерине Опойцевой, до свадьбы молодые люди встречались на протяжении шести лет.

Ранее стало известно, что певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) родила сына, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

