Сыгравшая Джинни Уизли в «Гарри Поттере» Бонни Райт родила первенца
Британская актриса Бонни Райт, которая сыграла Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Актриса опубликовала фотографию новорожденной дочери, которую она и ее супруг Эндрю Локо назвали Элио Оушен. Райт рассказала, что ребенок родился 19 сентября, роды проходили дома. Звезда «Гарри Поттера» добавила, что все здоровы и счастливы.
Райт и Эндрю Локо поженились весной прошлого года. Через год стало известно, что артистка ждет ребенка. Райт ранее публиковала в соцсетях фотографию вместе с мужем, на которой видно, что она находится в положении, передает «Радиоточка НСН».
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