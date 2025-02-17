Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
Певица Шакира в своих соцсетях рассказала, что из-за болей в животе попала в больницу, что привело к отмене концерта, который должен был пройти в столице Перу Лиме.
Шоу в рамках тура «Las Mujeres Ya No Lloran» было запланировано на 16 февраля. По словам певицы, недомогание она почуствовала вечером 15 февраля. Шакира обратилась к врачам, которые запретили ей выходить на сцену.
«Мне очень грустно...Надеюсь меня выпишут как можно скорее – чтобы я смогла устроить концерт, который подготовила для всех вас», - написала колумбийская певица.
Шакира добавила, что её команда уже подбирают новую дату для шоу.
Ранее в родном городе Шакиры Барранкилья в Колумбии открыли 6,5-метровую статую в её честь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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