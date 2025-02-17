Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе

Шоу в рамках тура «Las Mujeres Ya No Lloran» было запланировано на 16 февраля. По словам певицы, недомогание она почуствовала вечером 15 февраля. Шакира обратилась к врачам, которые запретили ей выходить на сцену.

«Мне очень грустно...Надеюсь меня выпишут как можно скорее – чтобы я смогла устроить концерт, который подготовила для всех вас», - написала колумбийская певица.

Шакира добавила, что её команда уже подбирают новую дату для шоу.

Ранее в родном городе Шакиры Барранкилья в Колумбии открыли 6,5-метровую статую в её честь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

