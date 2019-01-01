Екатерина Гордон назвала «Все цвета джаза» неподкупной премией

Юбилейная церемония вручения премии «Все цвета джаза», которую учредило Радио JAZZ 89.1 FM, собрала наиболее ярких и талантливых исполнителей, которые своими выступлениями превратили мероприятие в масштабный музыкальный фестиваль. Весь день в Саду «Эрмитаж» москвичи и гости столицы могли не только слушать живую музыку в качественном исполнении. Но и участвовать в активностях, предложенных организаторами. В завершении программы самые яркие выступления и проекты будут отмечены наградами.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая накануне презентовала свою новую песню «Поломалось сердце», рассказала НСН, почему у нее нет сомнений в объективности результатов будущих победителей (слушайте аудио)

«Очень приятно участвовать в награждении талантливых людей, особенно, когда в последнее время первое место или приз не всегда реально связаны с талантом и достижениями человека. Поэтому здесь мне очень приятно награждать, и, я думаю, что никаких вопросов на этой премии не будет по поводу того, что премию купили или она не заслужена. Я внутри музыкального пространства ни капли не сомневаюсь в оправданности каждого приза и поэтому сегодня один из них я помогу вручить. Я просто не люблю плохую музыку, а на джазовой премии гораздо меньше плохой музыки, чем на любой попсовой премии», - заявила Екатерина Гордон.