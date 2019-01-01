Екатерина Гордон назвала «Все цвета джаза» неподкупной премией
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон объяснила НСН, почему решила участовать в награждении победителей премии «Все цвета джаза».
Юбилейная церемония вручения премии «Все цвета джаза», которую учредило Радио JAZZ 89.1 FM, собрала наиболее ярких и талантливых исполнителей, которые своими выступлениями превратили мероприятие в масштабный музыкальный фестиваль. Весь день в Саду «Эрмитаж» москвичи и гости столицы могли не только слушать живую музыку в качественном исполнении. Но и участвовать в активностях, предложенных организаторами. В завершении программы самые яркие выступления и проекты будут отмечены наградами.
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая накануне презентовала свою новую песню «Поломалось сердце», рассказала НСН, почему у нее нет сомнений в объективности результатов будущих победителей (слушайте аудио)
«Очень приятно участвовать в награждении талантливых людей, особенно, когда в последнее время первое место или приз не всегда реально связаны с талантом и достижениями человека. Поэтому здесь мне очень приятно награждать, и, я думаю, что никаких вопросов на этой премии не будет по поводу того, что премию купили или она не заслужена. Я внутри музыкального пространства ни капли не сомневаюсь в оправданности каждого приза и поэтому сегодня один из них я помогу вручить. Я просто не люблю плохую музыку, а на джазовой премии гораздо меньше плохой музыки, чем на любой попсовой премии», - заявила Екатерина Гордон.
Журналистка отметила, что премия «Все цвета джаза» открыла для людей новые культурные возможности и развеяла стереотипы о джазе как элитарной музыке.
«Кайфово, что джаз делают доступным, потому что джаз всегда был элитарным. Ну, по крайней мере, об этом говорилось. А тут – в центре Москвы доступная всем площадка, дети, взрослые. Поэтому стереотипы о том, что джаз – это закрытая музыка, разрушаются. Действительно, классно!»
Ранее джазовый дирижер, композитор, Народный артист РФ Анатолий Кролл рассказал в эфире НСН, кто из участников премии должен стать лауреатом.
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