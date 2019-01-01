Бильжо: Джаз мне и помогает, и мешает... Но это - джаз!
Художник Андрей Бильжо рассказал НСН, какое место в его жизни занимает джаз.
25 мая 2019 года все поздравляют Радио JAZZ с пятилетием премии «Все цвета джаза», которая впервые за всю историю проходит в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду «Эрмитаж».
Своими впечатлениями от фестиваля с НСН поделился ведущий церемонии, художник Андрей Бильжо.
«Впечатления офигенные, потому что джаз, потому что чудесная публика... Банальная истина, что джаз — это не только музыка, это еще и манера жить импровизируя, для меня очень близка. Не просто близка, а это я сам, я так живу! Я так рисую, я так ем, я так готовлю, я так люблю... Это всегда импровизация. Это помогает, но и мешает, усложняет жизнь. Но, это — джаз», - сказал он.
За пять лет своего существования премия «Все цвета джаза», учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM, из закрытого светского события выросла в настоящий городской праздник на открытом воздухе. Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».
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