Бильжо: Джаз мне и помогает, и мешает... Но это - джаз!





25 мая 2019 года все поздравляют Радио JAZZ с пятилетием премии «Все цвета джаза», которая впервые за всю историю проходит в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду «Эрмитаж».

Своими впечатлениями от фестиваля с НСН поделился ведущий церемонии, художник Андрей Бильжо.



«Впечатления офигенные, потому что джаз, потому что чудесная публика... Банальная истина, что джаз — это не только музыка, это еще и манера жить импровизируя, для меня очень близка. Не просто близка, а это я сам, я так живу! Я так рисую, я так ем, я так готовлю, я так люблю... Это всегда импровизация. Это помогает, но и мешает, усложняет жизнь. Но, это — джаз», - сказал он.