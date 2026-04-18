Певец IVAN рассказал о значении музыки в кино
В эфире НСН певец Александр Иванов заметил, что влияние ИИ на музыку раздражает некоторых артистов.
Музыка в кино работает в связке с изображением и помогает на контрасте воспринимать задуманное. Об этом на премии «Аванс» в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил белорусский певец IVAN (Александр Иванов).
«Как музыка дополняет видеоряд, так и видеоряд дополняет музыку. Он помогает глубже прочувствовать то, что было задумано. Поэтому в фильмах непременно есть саундтреки, это погружает. В зависимости от музыки можно еще сильнее усилить сам смысл. Например, все взрывается (в кинокадре – прим. НСН), и идет мягкая мелодия. Все это на контрасте. Пока я серьезно занимался композиторством, не обращал внимание на музыку в фильмах, на композиторов. Но сейчас это стало для меня важно. И если фильм будет без музыки, вы сразу это почувствуете и поймете. Музыка чаще всего создается в связке с режиссером, он ответственный за картину в целом», - сказал певец.
Он также рассказал о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на творчество музыкантов.
«Стало очень много музыкальной информации. С одной стороны, ИИ очень помогает, с другой — многих это раздражает и триггерит. Потому что и так было тяжело пробиться», - заключил собеседник НСН.
IVAN — белорусский певец. В 2016 году он представил Белоруссию на песенном конкурсе «Евровидение» в Швеции. Артист исполнил там песню «Help You Fly». 12 мая 2016 года IVAN выступил во втором полуфинале, однако в финал конкурса ему не удалось пройти.
Изначально исполнитель собирался включить в свой номер на сцене «Евровидения» в Стокгольме выступление с волками и появиться перед аудиторией в обнаженном виде. Но организаторы конкурса запретили ему выступать так, и он срочно изменил номер: волки появились на сцене в виде голограмм.
Ранее лидер группы tAISh Таис Логвиненко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что режиссер фильма «Ветер» три года не мог выпустить картину из-за отсутствия финальной песни.
Горячие новости
- Немоляева объяснила долговечность работ Рязанова
- ВС РФ поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
- Силы ПВО за сутки сбили 568 украинских беспилотников
- В России запустят туристический маршрут «Руси великое начало»
- Немоляева призналась, что чуть не стала жертвой мошенников
- Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Слабая магнитная буря началась на Земле
- В районе порта Высоцк потушили возникший после атаки БПЛА пожар
- Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации
- В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами