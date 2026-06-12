Силы ПВО за неделю сбили почти 5 тысяч дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»

Российские силы ПВО за неделю ликвидировали более 4,7 тысячи украинских беспилотников, а также крылатые ракеты «Фламинго» и управляемые ракеты «Нептун». Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«За неделю сбиты... четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили 74 управляемые авиабомбы, пишет RT. Также были ликвидированы 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над территорией РФ сбили 231 украинский БПЛА.

