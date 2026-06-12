В меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном вошли 14 пунктов

Меморандум об урегулировании конфликта Ираном и США включает в себя 14 пунктов. Документ обнародовало агентство Mehr.

По его данным, в меморандум вошли в том числе положения о снятии морской блокады в течение 30 дней и выводе сил США из граничащих с республикой зон, представлении Вашингтоном и союзниками планов по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд, приостановке действия санкций на продажу республикой нефти и нефтепродуктов. Кроме того, документ предусматривает проведение в течение 60 дней переговоров по атому и заключение соглашения. При этом Тегеран выдвинул в качестве условий для обсуждений снятие блокады, приостановку действия нефтяных санкций и размораживание $12 млрд.

«Вопросы иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», - подчеркнуло агентство.

Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании между Ираном и США согласован по основным пунктам.

