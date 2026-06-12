Фигуристка Медведева перенесла операцию на ногах
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева перенесла операцию на обеих ногах. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
Фигуристка опубликовала фотографии из больницы, на которых видно, что у нее перебинтованы обе ноги. По словам Медведевой, с ней все в порядке, операцию она планировала давно.
«Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», - написала спортсменка.
Ранее стало известно, что 26-летняя Медведева выйдет замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадьба запланирована летом 2026 года.
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