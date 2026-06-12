Фигуристка Медведева перенесла операцию на ногах

Фигуристка опубликовала фотографии из больницы, на которых видно, что у нее перебинтованы обе ноги. По словам Медведевой, с ней все в порядке, операцию она планировала давно.

«Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет», - написала спортсменка.

Ранее стало известно, что 26-летняя Медведева выйдет замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадьба запланирована летом 2026 года.

