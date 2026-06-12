ЦСКА проведет благотворительный турнир в поддержку Евгения Алдонина

Московский футбольный клуб ЦСКА проведет благотворительный футбольный турнир в поддержку своего бывшего игрока, экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Турнир состоится в Москве 27 июня. В нем примут участие корпоративные команды из различных отраслей. Часть собранных средств направят на лечение и реабилитацию Алдонина.

Ранее стало известно, что у 46-летнего Евгения Алдонина, который выступал за ЦСКА в 2004-2013 годы, обнаружили серьезное заболевание. По данным СМИ, спортсмен борется с раком желудка и уже перенес операцию.

