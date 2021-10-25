Родственник опроверг информацию об экстренной госпитализации модельера Зайцева

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор заявил, что его отец находится в одной московских клиник для прохождения планового обследования, сообщает ТАСС.

По его словам, появившаяся в СМИ информация об экстренной госпитализации 83-летнего модельера не соответствует действительности.

«Он лежит на обследовании, плановое, не экстренное», - подчеркнул родственник.

Егор Зайцев добавил, что показ новой коллекции модельера, который был запланирован в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, планируют провести в ноябре.

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