Родственник опроверг информацию об экстренной госпитализации модельера Зайцева
Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор заявил, что его отец находится в одной московских клиник для прохождения планового обследования, сообщает ТАСС.
По его словам, появившаяся в СМИ информация об экстренной госпитализации 83-летнего модельера не соответствует действительности.
«Он лежит на обследовании, плановое, не экстренное», - подчеркнул родственник.
Егор Зайцев добавил, что показ новой коллекции модельера, который был запланирован в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, планируют провести в ноябре.
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