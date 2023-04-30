СМИ: скончался модельер Вячеслав Зайцев

Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили телеграм-каналы со ссылкой на его родственников.

По имеющимся данным, днем 30 апреля Зайцева доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Спасти модельера врачам не удалось.

В последние годы Зайцев страдал от болезни Паркинсона. У него возникли проблемы с суставами, модельер перестал посещать светские мероприятия.

Зайцев - лауреат ряда государственных и общественных премий. В 2007-2009 годах вёл телепередачу "Модный приговор" на Первом канале.

