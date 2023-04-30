СМИ: скончался модельер Вячеслав Зайцев
30 апреля 202320:07
Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили телеграм-каналы со ссылкой на его родственников.
По имеющимся данным, днем 30 апреля Зайцева доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Спасти модельера врачам не удалось.
В последние годы Зайцев страдал от болезни Паркинсона. У него возникли проблемы с суставами, модельер перестал посещать светские мероприятия.
Зайцев - лауреат ряда государственных и общественных премий. В 2007-2009 годах вёл телепередачу "Модный приговор" на Первом канале.
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30 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru