Дом моды Вячеслава Зайцева отметил день рождения показом-ретроспективой

19 июня 2019 года Московскому Дому моды Slava Zaitsev исполнилось 37 лет.

Специально к этому событию, мэтр российской моды Вячеслав Зайцев подготовил показ ретроспективу. Активное участие в организации показа принимала Маруся Зайцева.

Ольга Панюшкина открыла показ небольшим концертом.

Лаборатория моды, в которой Вячеслав Михайлович преподает и взращивает молодых и талантливых дизайнеров подарила возможность всем гостям увидеть часть выпускных коллекций.

Юлия Калинина, Екатерина Кошкина, Уланова Алиса и Конина Мария представили «другую моду» эксцентричную и молодежную, уличную и космическую.

Показ Вячеслава Михайловича был как всегда безупречен. Женственность и стиль, гармония музыки и образов, во всем чувствовался безукоризненный вкус мастера.

В одном спектакле были собраны образы разных лет.

Приглашенные модели от самых юных до звезд легендарного Театра моды - блистали в нарядах от Haute Couture в сопровождении элегантных мужчин.

Вячеслав Михайлович, бессменный руководитель Дома моды, был как всегда элегантен и позитивен.

Апофеозом праздника стал огромный торт, который сам мэтр разрезал лично под громкие аплодисменты.