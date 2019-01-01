Дом моды Вячеслава Зайцева отметил день рождения показом-ретроспективой
Звезды мира моды и начинающие дизайнеры представили свои работы на показе в честь творчества Зайцева.
19 июня 2019 года Московскому Дому моды Slava Zaitsev исполнилось 37 лет.
Специально к этому событию, мэтр российской моды Вячеслав Зайцев подготовил показ ретроспективу. Активное участие в организации показа принимала Маруся Зайцева.
Ольга Панюшкина открыла показ небольшим концертом.
Лаборатория моды, в которой Вячеслав Михайлович преподает и взращивает молодых и талантливых дизайнеров подарила возможность всем гостям увидеть часть выпускных коллекций.
Юлия Калинина, Екатерина Кошкина, Уланова Алиса и Конина Мария представили «другую моду» эксцентричную и молодежную, уличную и космическую.
Показ Вячеслава Михайловича был как всегда безупречен. Женственность и стиль, гармония музыки и образов, во всем чувствовался безукоризненный вкус мастера.
В одном спектакле были собраны образы разных лет.
Приглашенные модели от самых юных до звезд легендарного Театра моды - блистали в нарядах от Haute Couture в сопровождении элегантных мужчин.
Вячеслав Михайлович, бессменный руководитель Дома моды, был как всегда элегантен и позитивен.
Апофеозом праздника стал огромный торт, который сам мэтр разрезал лично под громкие аплодисменты.
ФОТОГРАФЫ: Валерий Логачёв, Дмитрий Бабушкин
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