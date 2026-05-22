Россиянам назвали самый выгодный летний месяц для отпуска
Июнь является самым выгодным для отпуска летним месяцем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.
По его словам, июнь - это только начало отпускного сезона, поэтому «пляжи, достопримечательности и транспорт будут менее загружены». Также можно воспользоваться программами раннего бронирования со значительными скидками.
Эксперт указал, что в периоды максимального спроса цены, как правило, взвинчиваются, тогда как в июне есть шанс «избежать максимальных ценовых надбавок».
«Июнь предлагает уникальное сочетание хорошей погоды, потенциально более низких цен... и меньшей загруженностью, что... делает его финансово привлекательным для планирования отпуска», - заключил Толкачев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в отпуск лучше уходить в месяцы, в которых больше рабочих дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
