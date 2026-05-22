Разрыв в ценах на новостройки и вторичное жилье достиг 15%, но уже к концу следующего года «вторичка» обгонит «котлованы», заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в эфире НСН.

Россияне буквально отвернулись от новостроек: все чаще покупатели рассматривают вторичное жилье в качестве варианта улучшения жилищных условий, сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, передает «Лента.ру» По его словам, рынок новостроек оказался в ситуации, когда даже снижение ставок уже не гарантирует возвращения покупателей. Россияне все чаще смотрят в сторону вторичного жилья, где цены заметно ниже. Барсуков отметил, что ситуация будет выравниваться.