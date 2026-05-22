Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье до 10%
Константин Барсуков заявил НСН, что с начала года цены на вторичное жилье уже выросли на 5%, до конца года эксперты прогнозируют еще 5-10%.
Разрыв в ценах на новостройки и вторичное жилье достиг 15%, но уже к концу следующего года «вторичка» обгонит «котлованы», заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в эфире НСН.
Россияне буквально отвернулись от новостроек: все чаще покупатели рассматривают вторичное жилье в качестве варианта улучшения жилищных условий, сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, передает «Лента.ру» По его словам, рынок новостроек оказался в ситуации, когда даже снижение ставок уже не гарантирует возвращения покупателей. Россияне все чаще смотрят в сторону вторичного жилья, где цены заметно ниже. Барсуков отметил, что ситуация будет выравниваться.
«Сейчас разрыв в ценах на уровне 15%, если смотреть по конкретным домам, а не средние цифры по всей вторичке, включая старые постройки. Не совсем корректно говорить, что снижение ставок не гарантирует возвращения покупателей к новостройкам. Дело в том, что «вторичка» начала расти в цене, а новостройки в цене не растут. Я думаю, что вторичное жилье перегонит новостройки к концу следующего года. В итоге мы придем в тот самый рынок стандартный, где «вторичка» стоит дороже, чем дом на котловане», - отметил он.
По его словам, цены на вторичку уже активно растут.
«С начала года цены на вторичное жилье уже выросли на 5%, до конца года мы прогнозируем еще 5-10%, по году мы увидим рост в районе 10-15%. Учитывая, что новостройки в цене не растут, на рынке за год уже произойдет компенсация. В следующем году «вторичка» еще подрастет. Поэтому готовое жилье будет стоить дороже, чем то, которое строится. Новостройки цены не повышают, потому что спрос подсел, но никакой катастрофы для застройщиков нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что число квартир, площадь которых не превышает 28 квадратных метров, на рынке столичных новостроек за год уменьшилось почти вчетверо, до 2300.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Три столицы и Балабанов: Раскрыты секреты фильма о Свердловском рок-клубе
- Взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии
- Россиянам рассказали, что просить у Бога деньги не запрещено
- «Неожиданно и приятно»: Запашный рассказал о награде от Путина
- Перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области
- Россиянам назвали самый выгодный летний месяц для отпуска
- Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье до 10%
- Стоимость бензина в Крыму может превысить 88 рублей за литр
- Набиуллина: Минцифры тестирует работу банкоматов без мобильного интернета
- Россиянам анонсировали снижение цен на курортах уже осенью