«Переработать кафтаны»: Бояков рассказал, чем заменить иноагентов в русской культуре
Группа "25/17" – пример музыкантов, которые создают новое русское искусство, не оторванное от традиций, заявил НСН режиссер Эдуард Бояков.
Экс-худрук МХАТ имени Горького, а ныне худрук Нового Театра Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал об идеале современного русского искусства, создании нового цивилизационного уклада и призвал брать пример с легендарного оперного певца Федора Шаляпина.
***
- Где следует искать идеал, который заменит представителей «ненужного искусства» и иноагентов?
- Идеал нужно искать на стыке прошлого и будущего. Мы должны вспомнить себя, потому что потеряли связь с традицией и тем, что делало нас русскими на протяжении веков. Речь не о том, чтобы надеть лапти, кафтаны и тогда все станет хорошо. Нет, нужно вернуться к кафтанам и переработать их с учетом искусственного интеллекта, цифровых технологий и нашей новой технологической эры. Тогда сочетание старого и суперавангардного даст нам искомый результат.
- В одном из своих интервью вы сказали, что русская культура получает шансы в связи с новой геополитической стратегией и ситуацией в мире. Имеете в виду нашу перестройку на Восток?
- Вопрос не в том, чтобы заменить один колониальный уклад на другой. Мы как минимум 30 лет были в ситуации культурной колонии, хотя на самом деле дольше. Уже с 60-х годов, когда началась эра шестидесятников, начали завидовать Западу с его джинсами и рок-музыкой. Сейчас речь не о том, чтобы заменить это чувство на зависимость от китайского календаря и драконов везде навесить. Надо вернуться к себе, создать новый цивилизационный уклад, включая быт. Когда мы говорим про культуру, должны говорить не только о библиотеках и симфонических оркестрах.
- Какие примеры удачной замены иноагентов в России вы можете вспомнить?
- Я работаю с театром и музыкой, здесь совсем мало удачных примеров, хотя они тоже есть. Например, популярная русская рок-группа "25/17" удивительно соединяют западный драйв рок-н-ролла и связь с землей, которую они чувствуют, как сибиряки. Если говорить шире, в массовой культуре меня радует огромное количество русских дизайнеров, которые создают платья и рубахи. Это становится модным, русская тема все больше проявляется в повседневности.
- Сразу вспоминается Шаляпин с меховым воротником, этот образ ценился во всем мире, но потом забылся. Вы об этом?
- Да, это и было русским.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры
- В Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства
- Минюст: Каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления
- Депутат Синельщиков ответил на критику Бастрыкина в сторону Госдумы
- Рекордное потребление энергии было зафиксировано в мире в 2023 году
- В ФАС призвали сделать режим параллельного импорта бессрочным
- Песков оценил призыв Кадырова мстить родственникам террористов
- Трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине
- Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали на торгах за $1,9 млн
- Путин наградил президента Конго орденом Почета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru