«Переработать кафтаны»: Бояков рассказал, чем заменить иноагентов в русской культуре

Группа "25/17" – пример музыкантов, которые создают новое русское искусство, не оторванное от традиций, заявил НСН режиссер Эдуард Бояков.

Экс-худрук МХАТ имени Горького, а ныне худрук Нового Театра Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал об идеале современного русского искусства, создании нового цивилизационного уклада и призвал брать пример с легендарного оперного певца Федора Шаляпина.

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- Где следует искать идеал, который заменит представителей «ненужного искусства» и иноагентов?

- Идеал нужно искать на стыке прошлого и будущего. Мы должны вспомнить себя, потому что потеряли связь с традицией и тем, что делало нас русскими на протяжении веков. Речь не о том, чтобы надеть лапти, кафтаны и тогда все станет хорошо. Нет, нужно вернуться к кафтанам и переработать их с учетом искусственного интеллекта, цифровых технологий и нашей новой технологической эры. Тогда сочетание старого и суперавангардного даст нам искомый результат.

- В одном из своих интервью вы сказали, что русская культура получает шансы в связи с новой геополитической стратегией и ситуацией в мире. Имеете в виду нашу перестройку на Восток?

- Вопрос не в том, чтобы заменить один колониальный уклад на другой. Мы как минимум 30 лет были в ситуации культурной колонии, хотя на самом деле дольше. Уже с 60-х годов, когда началась эра шестидесятников, начали завидовать Западу с его джинсами и рок-музыкой. Сейчас речь не о том, чтобы заменить это чувство на зависимость от китайского календаря и драконов везде навесить. Надо вернуться к себе, создать новый цивилизационный уклад, включая быт. Когда мы говорим про культуру, должны говорить не только о библиотеках и симфонических оркестрах.

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- Какие примеры удачной замены иноагентов в России вы можете вспомнить?

- Я работаю с театром и музыкой, здесь совсем мало удачных примеров, хотя они тоже есть. Например, популярная русская рок-группа "25/17" удивительно соединяют западный драйв рок-н-ролла и связь с землей, которую они чувствуют, как сибиряки. Если говорить шире, в массовой культуре меня радует огромное количество русских дизайнеров, которые создают платья и рубахи. Это становится модным, русская тема все больше проявляется в повседневности.

- Сразу вспоминается Шаляпин с меховым воротником, этот образ ценился во всем мире, но потом забылся. Вы об этом?

- Да, это и было русским.

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ФОТО: РИА Новости
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