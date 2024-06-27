«Переработать кафтаны»: Бояков рассказал, чем заменить иноагентов в русской культуре

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- Где следует искать идеал, который заменит представителей «ненужного искусства» и иноагентов?

- Идеал нужно искать на стыке прошлого и будущего. Мы должны вспомнить себя, потому что потеряли связь с традицией и тем, что делало нас русскими на протяжении веков. Речь не о том, чтобы надеть лапти, кафтаны и тогда все станет хорошо. Нет, нужно вернуться к кафтанам и переработать их с учетом искусственного интеллекта, цифровых технологий и нашей новой технологической эры. Тогда сочетание старого и суперавангардного даст нам искомый результат.

- В одном из своих интервью вы сказали, что русская культура получает шансы в связи с новой геополитической стратегией и ситуацией в мире. Имеете в виду нашу перестройку на Восток?

- Вопрос не в том, чтобы заменить один колониальный уклад на другой. Мы как минимум 30 лет были в ситуации культурной колонии, хотя на самом деле дольше. Уже с 60-х годов, когда началась эра шестидесятников, начали завидовать Западу с его джинсами и рок-музыкой. Сейчас речь не о том, чтобы заменить это чувство на зависимость от китайского календаря и драконов везде навесить. Надо вернуться к себе, создать новый цивилизационный уклад, включая быт. Когда мы говорим про культуру, должны говорить не только о библиотеках и симфонических оркестрах.