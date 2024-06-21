Выставка «Русский авангард» открылась в Китае

В экспозиции представлены около 60 графических и живописных работ ведущих представителей этого направления в искусстве начала ХХ века, в том числе, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Павла Филонова и Марка Шагала. Показы картин будут сопровождаться документальными фильмами о творчестве художников и их жизненном пути.

Произведения из собрания Русского музея в рамках перекрестных годов культуры РФ и КНР уже в конце сентября переедут в другой крупный китайский город.

«Это первый в Китае показ уникального художественного явления, сформировавшегося в России в первые два десятилетия ХХ века», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



