Выставка «Русский авангард» открылась в Китае
Выставка «Русский авангард» открылась в китайском Янчжоу, сообщает газета «Культура».
В экспозиции представлены около 60 графических и живописных работ ведущих представителей этого направления в искусстве начала ХХ века, в том числе, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Павла Филонова и Марка Шагала. Показы картин будут сопровождаться документальными фильмами о творчестве художников и их жизненном пути.
Произведения из собрания Русского музея в рамках перекрестных годов культуры РФ и КНР уже в конце сентября переедут в другой крупный китайский город.
«Это первый в Китае показ уникального художественного явления, сформировавшегося в России в первые два десятилетия ХХ века», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru