Бояков: Россия преуспела в борьбе с представителями «ненужной» культуры
Переход к суверенной культуре начался в России, однако страна пока преуспела только в «борьбе с внешними врагами», считает режиссер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».
Как отметил худрук, в стране происходит «сложнейший и важнейший момент перехода от колониальной к суверенной культуре», который коснулся театра, музыки и кино.
«Мы только в начале этого пути и пока преуспели прежде всего в борьбе, так сказать, с внешними врагами, с иноагентами, с представителями той культуры, которая нам не нужна. Вот с этим мы разобрались. А вот с идеалом, с тем, что нам нужно, пока еще сложно», — считает Бояков.
Режиссер признался, что оценивает состояние культурной инфраструктуры и культурной политики критически. В то же время Бояков «видит перспективы» и надеется, что русская культура воспользуется шансами, которые получает на фоне новой геополитической стратегии.
Кроме того, худрук Нового Театра заявил, что невозможно изолировать русскую культуру от мировой.
«Никто нам не запретит выставлять в наших музеях Леонардо да Винчи и Пуссена. Никто не запретит русским музыкантам играть Баха. Никто не запретит приглашать коллективы... со всего мира», — отметил Бояков.
Между тем президент Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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