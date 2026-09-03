Как живут российские стадионы после ЧМ-2018
Елена Афонина рассказала НСН, что на стадионах проводятся выставки, форумы, концерты и экскурсии.
После чемпионата мира в 2018 году российские стадионы проводят мероприятия не только спортивного характера, заявила заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина в пресс-центре НСН.
«В помощь стадионам была разработана концепция наследия еще в 2018 году, все стадионы стали развиваться по одному направлению. Стали появляться залы спортивной славы, музеи, спортивные секции, футбольные школы. У нас уже в 2019 году было открытие зала спортивной славы на 400 экспонатов. У нас проводятся ежедневные экскурсии по стадиону, посетители заходят в раздевалки футболистов. Мы проводим концерты, выставки, форумы, недавно у нас прошел глобальный концерт, выступали у нас Газмановы, Zivert (Юлия Зиверт), группа Burito. Шоу закончилось фейерверком со спецэффектами. У нас проводятся и строительные выставки, в сентябре тоже планируется такое мероприятие. С 2021 года у нас открыта территория спортивного парка, она доступна с 9 до 10 вечера, на территории большое количество спортивных площадок», - рассказала она.
«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.
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