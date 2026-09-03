Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка «сознательным решением»
Поддержание высокой ключевой ставки Центробанка России является - это «сознательным решением». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что данное решение связано «с поддержанием макроэкономической стабильности».
«Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика», - указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что в России удалось не допустить «гипервсплеска» инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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