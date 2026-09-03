Генеральный директор, владелец бренда CAIMAN Александр Маркин в пресс-центре НСН рассказал, как российские стадионы готовили к чемпионату мира в 2018 году.

«У нас сотрудничество со стадионом «Ростех Арена» началось в период подготовки к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Был обмен опытом между нашей компанией, которая поставляет и собирает технику, и теми, кто ее эксплуатирует. Мы организовали приезд специалистов из Германии, Англии, Голландии, из «Манчестер Юнайтед», в частности. К нам приезжали люди, которые имели опыт подготовки к ЧМ. Мы могли задать необходимые вопросы, обменяться контактами, чтобы можно было задавать вопросы при необходимости. Когда идут ответственные матчи, очень сложно разбираться, на чьей стороне что-то пошло не так. Мы имели резервный парк техники, работали 24 часа в сутки. Первые матчи Чемпионата мира прошли именно в Калининграде, он взял на себя первый удар, скажем так», - рассказал он.

«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.

Первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде прошел 16 июня 2018 года. На поле «Стадиона Калининград» встретились сборные Хорватии и Нигерии.



