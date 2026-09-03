Армия России освободила четыре населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

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Так, группировка войск «Север» установила контроль над тремя селами в Харьковской области, пишет RT. Речь идет о населенных пунктах Василевка, Благодатное и Должанка.

В то же время силы «Южной» группировки освободили село Ижевка в Донецкой Народной Республике.

Ранее армия России взяла под контроль город Святогорск в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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