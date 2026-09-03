Армия России освободила четыре населенных пункта в Харьковской области и ДНР
3 сентября 202612:58
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, группировка войск «Север» установила контроль над тремя селами в Харьковской области, пишет RT. Речь идет о населенных пунктах Василевка, Благодатное и Должанка.
В то же время силы «Южной» группировки освободили село Ижевка в Донецкой Народной Республике.
Ранее армия России взяла под контроль город Святогорск в ДНР.
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