Он подчеркнул, что пассажир может доказать, что падение произошло не по его вине, предоставив медицинские справки и видеозаписи с камер наблюдения на платформе.

«Если это стало результатом плохого самочувствия, необходимо справку взять, что у человека, например, давление. Необходимо это все предоставить суду. Должны быть видео с камеры, все записи инцидентов должны храниться. И в данном случае следует запросить видео с камер метрополитена, лучше с судебным запросом, но можно и через адвокатский запрос, чтобы это было все соответствующим образом в суд предоставлено», — дал рекомендации Соловьев.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН назвала камеры и штрафы самыми эффективными способами борьбы с нарушениями самокатчиков.

