Метрополитен прав? Что делать, если оштрафовали за падение на пути

Необходимо разбираться в причине падения человека на рельсы, заявил НСН Иван Соловьев.

Если упавший на пути в метро человек был в нетрезвом виде, то это автоматически возлагает на него ответственность за инцидент, однако если его толкнули или он почувствовал себя плохо, пассажир может доказать свою невиновность в происшествии, объяснил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Ранее Московский метрополитен отсудил 315 тыс. рублей у мужчины, который по собственной неосторожности упал на пути в час пик. Машинист применил экстренное торможение, после чего упавший самостоятельно покинул пути. Инцидент произошел на станции «Таганская» фиолетовой линии и привел к отмене двух следующих поездов. Метрополитен подсчитал, что из-за остановки движения предприятие потеряло 315 тыс. рублей. Соловьев отметил, что в подобных случаях важно выяснить, почему пассажир упал на рельсы.

«Здесь нужно понимать, в чем была причина падения. Пару дней назад человек, находясь в нетрезвом состоянии, прыгнул на пути за упавшим наушником. Абсолютно безрассудный поступок, который нарушает правила транспортной безопасности. Появляться на метрополитене в состоянии алкогольного опьянения запрещено правилами метрополитена. Если он был в состоянии алкогольного опьянения — это одна история. Здесь есть нарушение правил транспортной безопасности и правил нахождения в метрополитене. И в таком случае метрополитен прав. Они могут не только привлечь его по административной статье, но и взыскать соответствующие денежные средства. Но если человек упал не по своей вине, если его кто-то толкнул, или он плохо себя почувствовал, если у человека закружилась голова, то здесь уж какие иски? Слава Богу, жив остался», — объяснил юрист.
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Он подчеркнул, что пассажир может доказать, что падение произошло не по его вине, предоставив медицинские справки и видеозаписи с камер наблюдения на платформе.

«Если это стало результатом плохого самочувствия, необходимо справку взять, что у человека, например, давление. Необходимо это все предоставить суду. Должны быть видео с камеры, все записи инцидентов должны храниться. И в данном случае следует запросить видео с камер метрополитена, лучше с судебным запросом, но можно и через адвокатский запрос, чтобы это было все соответствующим образом в суд предоставлено», — дал рекомендации Соловьев.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН назвала камеры и штрафы самыми эффективными способами борьбы с нарушениями самокатчиков.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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