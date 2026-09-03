Путин: Шансы на урегулирование украинского конфликта есть
Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть. Как пишет RT, об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер также поблагодарил все страны, которые пытаются помочь в этом процессе.
«Прежде всего эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны – это Россия и Украина. Это подход правильный», - подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что Москва продолжает контакты с Киевом, прежде всего, по линии спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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