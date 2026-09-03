Путин: Шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Российский лидер также поблагодарил все страны, которые пытаются помочь в этом процессе.

«Прежде всего эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны – это Россия и Украина. Это подход правильный», - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Москва продолжает контакты с Киевом, прежде всего, по линии спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

