Путин: Нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России

Сценария, который потребовал бы мобилизации в России, не существует. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», - рассказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

По словам российского лидера, вбросы о якобы готовящейся мобилизации в стране - информационная атака противника с попыткой повлиять на результат грядущих выборов в Госдуму.

Ранее Владимир Путин назвал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ после сентябрьских выборов «чушью собачьей».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияМобилизацияВладимир Путин

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