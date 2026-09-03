Путин: Нет сценария, который потребовал бы мобилизации в России

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», - рассказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

По словам российского лидера, вбросы о якобы готовящейся мобилизации в стране - информационная атака противника с попыткой повлиять на результат грядущих выборов в Госдуму.

Ранее Владимир Путин назвал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ после сентябрьских выборов «чушью собачьей».

