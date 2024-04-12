«Перегибают палку»: В Госдуме поспорили о пропаганде наркотиков в искусстве

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в свою очередь выразила мнение, что такой законопроект принимать все-таки нужно, однако стоит доработать подзаконные акты.

«Между депутатами была большая дискуссия, потому что данный законопроект, когда он станет законом, конечно же, потребует подзаконные акты. Любой закон должен быть «не навреди». Я задавалась вопросом, не помешают ли соответствующие упоминания задумке авторов, но нас убедили, что не помешают. Мы же сейчас прописываем обозначение, когда человек является иноагентом. У меня пока есть много вопросов, но принимать этот законопроект нужно. Я думаю, его примут в окончательном чтении не раньше, чем в осеннюю сессию», - отметила депутат.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» заявил об изъятии из продажи ряда книг, в том числе произведений Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работам классиков ничто не угрожает. По словам парламентария, интернет-магазины, в том числе «Мегамаркет», «не удаляли и не собираются удалять» такие книги из продажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

