«Перегибают палку»: В Госдуме поспорили о пропаганде наркотиков в искусстве
Если в песне есть пропаганда наркотиков, то нет смысла в дисклеймерах, такие композиции надо просто запрещать, заявила НСН Елена Драпеко.
Искусство отражает все, что происходит в жизни, а в жизни люди и курят, и наркотики употребляют, но призывов в фильмах и песнях быть не должно, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья разработал список критериев, при которых допускается упоминание наркотиков в музыке, кино, литературе, сериалах, и других видах искусства, передает ТАСС со ссылкой на принятые комитетом поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков. Распространение таких произведений будет разрешаться при указании информации об ответственности за незаконный оборот, а также о вреде здоровью от них. Драпеко напомнила, что искусство отражает все аспекты жизни, в том числе и те, где люди курят и употребляют наркотики.
«В этом ничего, конечно, страшного нет, если будем субтитрировать, но я думаю, что они перегибают палку. Искусство отражает все, что происходит в жизни, а в жизни люди и курят, и наркотики употребляют. Здесь вопрос в том, как режиссура и редактура трактует эти явления. Если как негативное явление, то это не способствует распространению, если как позитивное, то способствует. Если про песни говорим, то думаю, что тут нечего упоминать. Если в композиции звучат очевидные призывы, то такую музыку в принципе не надо распространять, стоит ее убрать из эфиров» - сказала собеседница НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в свою очередь выразила мнение, что такой законопроект принимать все-таки нужно, однако стоит доработать подзаконные акты.
«Между депутатами была большая дискуссия, потому что данный законопроект, когда он станет законом, конечно же, потребует подзаконные акты. Любой закон должен быть «не навреди». Я задавалась вопросом, не помешают ли соответствующие упоминания задумке авторов, но нас убедили, что не помешают. Мы же сейчас прописываем обозначение, когда человек является иноагентом. У меня пока есть много вопросов, но принимать этот законопроект нужно. Я думаю, его примут в окончательном чтении не раньше, чем в осеннюю сессию», - отметила депутат.
Ранее маркетплейс «Мегамаркет» заявил об изъятии из продажи ряда книг, в том числе произведений Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работам классиков ничто не угрожает. По словам парламентария, интернет-магазины, в том числе «Мегамаркет», «не удаляли и не собираются удалять» такие книги из продажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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