«Нам хана?»: Рок-музыкант Вишня возмутился судом за песни 40-летней давности

Как пояснила в своем Telegram-канале «Лебединое озеро» руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, она расширяет кругозор и познакомилась с творчеством рэпера Toxi$ и Вишни, между которыми «40 лет разницы, а статья одна».

По данным издания «Фонтанка», песня «Шприц» в 1991 году была выпущена фирмой «Мелодия» в рамках альбома «Танцы на битом стекле», а через 30 лет стала трендом в TikTok. Помимо сольного творчества Алексей Вишня сотрудничал с группой «Кино», он, в частности, являлся звукорежиссером легендарного альбома «Группа крови», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

