«Нам хана?»: Рок-музыкант Вишня возмутился судом за песни 40-летней давности
Песни «Нам хана» и «Шприц» учат тому, что наркотики убивают, сказал в эфире НСН Алексей Вишня, предложив не судить его, а «доплачивать».
Звукорежиссер легендарного альбома группы "КИНО" "Группа крови" Алексей Вишня в интервью НСН отверг обвинения в пропаганде наркотиков в песнях 40-летней давности.
Ране стало известно, что в отношении Вишни составили административный протокол о пропаганде наркотических средств из-за песен, выпущенных в 1990-х годах. Речь идет о песнях «Нам хана» и «Шприц».
«Эти песни наоборот говорят о том, что, если будешь употреблять наркотики, сдохнешь. Они мне должны доплачивать, а не судить. Что они 40 лет искали? Этим песнями по 40 лет, зачем это надо делать? Сейчас что, у полиции мало проблем, мало преступников гуляет по улицам? Нет, им нужно время и деньги потратить на бедного музыканта, который 40 лет назад по глупости какую-то песню написал. Преступники закончились, нужно теперь нормальных людей ловить», - возмутился Вишня.
Музыкант сообщил, что дождется суда 8 мая, после чего будет обжаловать наказание.
«Я бы очень хотел обжаловать. Я сначала посмотрю, как государство захочет меня наказать, а когда накажет, буду оспаривать. Они со мной связывались, ко мне даже приходили оперативники на концерт, суд уже 8-го мая», - заключил собеседник НСН.
Как пояснила в своем Telegram-канале «Лебединое озеро» руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, она расширяет кругозор и познакомилась с творчеством рэпера Toxi$ и Вишни, между которыми «40 лет разницы, а статья одна».
По данным издания «Фонтанка», песня «Шприц» в 1991 году была выпущена фирмой «Мелодия» в рамках альбома «Танцы на битом стекле», а через 30 лет стала трендом в TikTok. Помимо сольного творчества Алексей Вишня сотрудничал с группой «Кино», он, в частности, являлся звукорежиссером легендарного альбома «Группа крови», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В армянской армии откажутся от советского восклицания «Ура»
- Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости
- Роскачество нашло золотистый стафилококк в шаурме из «Ашана»
- ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян
- Губернатор Паслер: В Новотроицке зафиксирован перелив через дамбу
- Путин поручил выделить не менее 300 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург
- Моргенштерн пообещал направить гуманитарную помощь в Орск
- В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
- Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru