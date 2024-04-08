«Нам хана?»: Рок-музыкант Вишня возмутился судом за песни 40-летней давности

Песни «Нам хана» и «Шприц» учат тому, что наркотики убивают, сказал в эфире НСН Алексей Вишня, предложив не судить его, а «доплачивать». 

Звукорежиссер легендарного альбома группы "КИНО" "Группа крови" Алексей Вишня в интервью НСН отверг обвинения в пропаганде наркотиков в песнях 40-летней давности.

Ране стало известно, что в отношении Вишни составили административный протокол о пропаганде наркотических средств из-за песен, выпущенных в 1990-х годах. Речь идет о песнях «Нам хана» и «Шприц».

На рокера Алексея Вишню составили протокол о пропаганде наркотиков
«Эти песни наоборот говорят о том, что, если будешь употреблять наркотики, сдохнешь. Они мне должны доплачивать, а не судить. Что они 40 лет искали? Этим песнями по 40 лет, зачем это надо делать? Сейчас что, у полиции мало проблем, мало преступников гуляет по улицам? Нет, им нужно время и деньги потратить на бедного музыканта, который 40 лет назад по глупости какую-то песню написал. Преступники закончились, нужно теперь нормальных людей ловить», - возмутился Вишня.

Музыкант сообщил, что дождется суда 8 мая, после чего будет обжаловать наказание.

«Я бы очень хотел обжаловать. Я сначала посмотрю, как государство захочет меня наказать, а когда накажет, буду оспаривать. Они со мной связывались, ко мне даже приходили оперативники на концерт, суд уже 8-го мая», - заключил собеседник НСН.
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Как пояснила в своем Telegram-канале «Лебединое озеро» руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, она расширяет кругозор и познакомилась с творчеством рэпера Toxi$ и Вишни, между которыми «40 лет разницы, а статья одна».

По данным издания «Фонтанка», песня «Шприц» в 1991 году была выпущена фирмой «Мелодия» в рамках альбома «Танцы на битом стекле», а через 30 лет стала трендом в TikTok. Помимо сольного творчества Алексей Вишня сотрудничал с группой «Кино», он, в частности, являлся звукорежиссером легендарного альбома «Группа крови», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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