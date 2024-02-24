«Эксмо-АСТ»: Книги классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ

Книги писателей-классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом заявили в издательской группе «Эксмо-АСТ», передает РИА Новости.

«Цензура нужна!»: В Госдуме объяснили запрет продажи книг с ЛГБТ на маркетплейсах

Эксперты считают, что обсуждения о массовых снятиях книг с продажи можно считать недоразумением, а не реальной угрозой.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» заявил об изъятии из продажи ряда книг, в том числе произведений Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что работам классиков ничто не угрожает. По словам парламентария, интернет-магазины, в том числе «Мегамаркет», «не удаляли и не собираются удалять» такие книги из продажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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