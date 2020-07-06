Патриарх Кирилл призвал Турцию не превращать в мечеть собор Святой Софии


Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал власти Турции отказаться от планов по превращению в мечеть собора Святой Софии. Предстоятель РПЦ в своем обращении отметил, что храм играет важную роль в истории России и имеет большое значение для православия.

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«Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся. И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София», - сказано заявлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ, передает RT.

Патриарх также отметил, что в истории отношений России и Турции были разные периоды, и что данное намерение правительства Турции может «унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви».

Кирилл выразил надежду, что руководство Турции проявит благоразумие, и отметил, что в данной ситуации сохранение «нейтрального статуса» храма помогло бы укреплению межрелигиозного мира и поддержанию равновесия.

Ранее НСН сообщала, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести исследование с целью подготовки собора Святой Софии к превращению в мечеть. Храм с 1935 года обладает статусом музея.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПравославиеМечетьТурцияПатриарх Кирилл
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