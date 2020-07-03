«Разжалованный» схиигумен отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов) после церковного суда в Екатеринбурге отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Он призвал «всех православных» встать на защиту обители, передаёт РИА Новости.

В пятницу епархиальный суд лишил Сергия сана схиигумена – теперь он считается монахом. Как сообщили журналистам в Екатеринбургской епархии, причиной послужило нарушение священнической присяги и монашеских обетов, пишут «Невские новости».

По имеющимся данным, отца Сергия должны отправить в Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово Рыбновского района Рязанской области.

Между тем сторонники схиигумена перекрыли автобусом въезд в монастырь, сообщает Ura.ru. Ранее они собрали несколько тысяч подписей в поддержку Сергия и призвали провести поместный собор с участием мирян и клириков РПЦ.

Схиигумен Сергий известен как священник с криминальным прошлым: он был осуждён по делу об убийстве и хищении госимущества. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, в его личном деле нет справки о судимости – при её наличии он не смог бы стать священником. Отец Сергий не верит в пандемию коронавируса. Ранее он проклял тех, кто закрывал храмы, а также открыто выступил против РПЦ.

