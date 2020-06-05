Эрдоган приказал превратить древний собор Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести исследование с целью подготовки собора Святой Софии к превращению в мечеть.
«Туристы смогут посещать собор Святой Софии и в статусе мечети. Как в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет», - заявил Эрдоган на заседании правящей в стране Партии справедливости и развития. При этом президент Турции отметил, что этот вопрос должна «решить наша нация».
Стоит отметить, что в конце мая 2020 года в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх. Тем самым в Турции напомнили о взятии Константинополя турками в 1453 году. Впоследствии столица Византии была переименована в Стамбул.
Это действие заметили в Греции. Там заявили, что Турция произвела провокацию в адрес всего мирового христианства.
Собор Святой Софии был построен VI веке нашей эре по приказу византийского императора Юстиниана. После захвата города турками он был превращен в мечеть, однако в 1935 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.
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