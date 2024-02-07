«Пишите свои сценарии!»: Актера Галибина удивила новая трактовка «Мастера и Маргариты»
Сыгравший Мастера в «Мастере и Маргарите» 2005 года актер Александр Галибин заявил НСН, что режиссерам нужно прекратить искажать прекрасные произведения в попытках показать свои амбиции.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко, заявил в эфире НСН, что новая экранизация Михаила Локшина не сравнится с оригиналом.
Ранее Бортко заявил, что новый фильм по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова сняли исключительно с целью заработка на очередной экранизации произведений Булгакова. Он также признался, что не планирует смотреть эту киноленту, пишет News.ru. Галибин не согласился с Бортко, объяснив очередную экранизацию романа «желанием режиссера высказаться», однако он также указал на необходимость создавать собственные сценарии, а не паразитировать на уже написанных великих произведениях.
«Я не считаю, что этот фильм – спекуляция на великом имени автора. Каждый художник имеет право высказываться так, как он считает нужным. Мне просто это все странно. Но если у автора есть желание высказаться, свои внутренние амбиции показать, пусть напишет свой сценарий! Зачем искажать прекрасную литературу, идеи, смысловые линии целиком? Если только потому, что все уже написано, а тебе просто надо взять и рукой своей мастерской поводить. Я никого не осуждаю, это право режиссера, артисты делают то, что хотел режиссер, артисты работают замечательно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, никакое новое режиссерское видение произведение не превзойдет оригинал.
«Люди идут, смотрят, это хорошо. Картины должны зарабатывать, но я считаю, что они должны зарабатывать немножко другим способом. Я занимаюсь кино, имею к нему непосредственное отношение. Я предпочитаю оригинальные вещи, если мне есть что сказать, пусть это лучше будет сказано через оригинальный сценарий, а не через какую-то адаптированную под меня историю. Я никому ничего не рекомендую, тут выбор каждого: если хочет – пусть идет, не хочет – не идет. Я думаю, что внутри у каждого человека свой Мастер, свой Воланд и своя Маргарита. Каждый выбор нужно уважать», - заключил артист.
Ранее актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в «Мастере и Маргарите» 2005 года рассказал «Радиоточке НСН», что читал много сценариев очередных попыток переноса «Мастера и Маргариты» на пленку, однако большая часть из них была лишена какого-либо смысла.
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