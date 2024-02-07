«Пишите свои сценарии!»: Актера Галибина удивила новая трактовка «Мастера и Маргариты»

Ранее Бортко заявил, что новый фильм по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова сняли исключительно с целью заработка на очередной экранизации произведений Булгакова. Он также признался, что не планирует смотреть эту киноленту, пишет News.ru. Галибин не согласился с Бортко, объяснив очередную экранизацию романа «желанием режиссера высказаться», однако он также указал на необходимость создавать собственные сценарии, а не паразитировать на уже написанных великих произведениях.

«Я не считаю, что этот фильм – спекуляция на великом имени автора. Каждый художник имеет право высказываться так, как он считает нужным. Мне просто это все странно. Но если у автора есть желание высказаться, свои внутренние амбиции показать, пусть напишет свой сценарий! Зачем искажать прекрасную литературу, идеи, смысловые линии целиком? Если только потому, что все уже написано, а тебе просто надо взять и рукой своей мастерской поводить. Я никого не осуждаю, это право режиссера, артисты делают то, что хотел режиссер, артисты работают замечательно», - сказал собеседник НСН.