Ожидавшие у Four Seasons Канье Уэста фанаты начали расходиться

После полуночи дежурившие у здания сотрудники правоохранительных органов убрали ранее установленные ограждения, чтобы не подпускать фанатов к главному входу.

При этом попасть в лобби отеля желающему по-прежнему не удастся, для прохода нужна карта гостя.

Ранее Канье Уэст попробовал в Москве пельмени и три вида икры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

