Ожидавшие у Four Seasons Канье Уэста фанаты начали расходиться

В Москве фанаты, собравшиеся у отеля Four Seasons, где остановился американский рэпер Канье Уэст, начали расходиться, сообщают «Известия».

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После полуночи дежурившие у здания сотрудники правоохранительных органов убрали ранее установленные ограждения, чтобы не подпускать фанатов к главному входу.

При этом попасть в лобби отеля желающему по-прежнему не удастся, для прохода нужна карта гостя.

Ранее Канье Уэст попробовал в Москве пельмени и три вида икры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Канье Уэста
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