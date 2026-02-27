Глава Сбера Герман Греф ранее заявил, что, по его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал, что рубль сейчас слишком сильно укреплен, а оптимальный курс составляет 100-120 рублей за доллар.

