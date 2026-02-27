«Заложники катастрофы»: Делягин предупредил о серьезном падении рубля в 2026 году

До майских праздников рубль не обвалится, сказал в эфире НСН Михаил Делягин, указав россиянам, что Герман Греф не бросает слов на ветер.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин на пресс-конференции в НСН заявил, что ждет серьезное ослабление рубля в 2026 году.

«В этом году я бы лично ожидал существенного ослабления рубля. Бизнес должен на это ориентироваться и использовать это, как возможность, а не быть заложником этого как катастрофы. Товарищ Греф (глава Сбера Герман Греф – прим. НСН) нам уже второй раз говорит, что для экономики комфортен более высокий курс доллара, чем сейчас. Он же слов на ветер не бросает. Прислушайтесь! Закладывайте в свои планы. Когда – непонятно. До майских праздников - точно нет, а там посмотрим. На это нужно ориентироваться», - подчеркнул Делягин.
До 120 за доллар: Россиян призвали готовиться к резкому обвалу рубля

Глава Сбера Герман Греф ранее заявил, что, по его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал, что рубль сейчас слишком сильно укреплен, а оптимальный курс составляет 100-120 рублей за доллар.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльМихаил Делягин

