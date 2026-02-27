Российские ученые создали умную жвачку, укрепляющую эмаль
27 февраля 202612:20
Специалисты из Сеченовского университета создали умную жвачку, способную укреплять эмаль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Жевательную резинку с уникальным ферментативным составом создала команда молодых ученых Института стоматологии им. Е. В. Боровского», - отмечается в сообщении.
Жвачка не просто освежает дыхание, а борется с кариесогенными бактериями, растворяет налет и укрепляет зубную эмаль.
Ранее Сеченовский университет сообщил о создании препарата для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.
