Российские ученые создали умную жвачку, укрепляющую эмаль

Специалисты из Сеченовского университета создали умную жвачку, способную укреплять эмаль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Жевательную резинку с уникальным ферментативным составом создала команда молодых ученых Института стоматологии им. Е. В. Боровского», - отмечается в сообщении.

Жвачка не просто освежает дыхание, а борется с кариесогенными бактериями, растворяет налет и укрепляет зубную эмаль.

Ранее Сеченовский университет сообщил о создании препарата для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.

