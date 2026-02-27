Финансовый эксперт Наталья Суматова, в свою очередь, указала на проблему, связанную с санкциями, наложенными на «Газпром».



«Если говорить о «Газпроме», то на них продолжают влиять санкции. Они потеряли часть европейского рынка, снизились экспортные цены, снизился объем поставок. Также на них влияет рост налоговой нагрузки. У ни, как и других крупных бизнесов, оборудование завязано на импортные поставки, которые тоже дорожают», — добавила эксперт.

За первые 11 месяцев 2025 года российские компании понесли убытки в размере 7,5 триллиона рублей, следует из данных Росстата. Ухудшение экономической ситуации провоцирует замедление общего роста экономики страны.



Почти треть отечественных компаний (28,8%, или 18,2 тысячи организаций) завершили указанный период с отрицательными финансовыми результатами. Это самый высокий показатель с пандемийного 2020 года, когда убыточными оказались 32,1% предприятий. Сильнее всего кризис затронул: сектор обрабатывающей промышленности, включая нефтепереработку и металлургическое производство, сферу оптовой торговли, отрасль добычи полезных ископаемых, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

