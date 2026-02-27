Трубопроводы, кредиты и санкции: Почему «Газпром» стал лидером по убыткам
У «Газпрома» были проблемы с трубопроводами, объем выручки компании сократился, а долговая нагрузка продолжает быть огромной, сказала НСН Светлана Алейникова.
Крупные российские компании сократили до 20% штата сотрудников из-за сокращения объема выручки, сказала в пресс-центре НСН экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.
«Если говорить про крупные компании, то они завязаны на внешнюю экономику, и в том числе у них были большие объемы кредитной нагрузки ранее. В силу того, что наша экономика зависит от доллара и нефти, сейчас идёт пересмотр, перестройка того, что связано с внешней торговлей. Поэтому «Газпрома» это непосредственно коснулось. У них ещё были проблемы, связанные с трубопроводами: большая часть убытков коснулась реставрации этих трубопроводов. Плюс у них кредитная, долговая нагрузка, от которой они не могут отказаться, не могут пересмотреть свой кредитный портфель, а могут только договориться о каких-то дополнительных льготных условиях с крупными банками. Снизить значительно ставку они не могут, а объем выручки у них сократился. К тому же у крупных бизнесов большие административные расходы. У меня есть информация, что в 2025 году у многих крупных компаний идёт сокращение премий, сокращение части административных расходов – до 20% штата сотрудников в некоторых компаниях были сокращены, например, в «дочках» «Газпрома». Сократились и оклады в этих бизнесах», — сказала собеседница НСН.
Финансовый эксперт Наталья Суматова, в свою очередь, указала на проблему, связанную с санкциями, наложенными на «Газпром».
«Если говорить о «Газпроме», то на них продолжают влиять санкции. Они потеряли часть европейского рынка, снизились экспортные цены, снизился объем поставок. Также на них влияет рост налоговой нагрузки. У ни, как и других крупных бизнесов, оборудование завязано на импортные поставки, которые тоже дорожают», — добавила эксперт.
За первые 11 месяцев 2025 года российские компании понесли убытки в размере 7,5 триллиона рублей, следует из данных Росстата. Ухудшение экономической ситуации провоцирует замедление общего роста экономики страны.
Почти треть отечественных компаний (28,8%, или 18,2 тысячи организаций) завершили указанный период с отрицательными финансовыми результатами. Это самый высокий показатель с пандемийного 2020 года, когда убыточными оказались 32,1% предприятий. Сильнее всего кризис затронул: сектор обрабатывающей промышленности, включая нефтепереработку и металлургическое производство, сферу оптовой торговли, отрасль добычи полезных ископаемых, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
