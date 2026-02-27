СМИ: Мелания Трамп возглавит предстоящее заседание Совбеза ООН

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на источник.

«Мелания Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций», — указано в сообщении.

Встреча пройдет 2 марта, пишет RT. Жена американского лидера выступит с речью, посвященной вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

Ранее Мелания Трамп заявила о третьем случае воссоединения российских и украинских детей с их семьями в рамках ее инициативы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:Совбез ООНСШАМеланья Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры