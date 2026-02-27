СМИ: Мелания Трамп возглавит предстоящее заседание Совбеза ООН
27 февраля 202612:30
Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на источник.
«Мелания Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций», — указано в сообщении.
Встреча пройдет 2 марта, пишет RT. Жена американского лидера выступит с речью, посвященной вопросам образования, технологий, мира и безопасности.
Ранее Мелания Трамп заявила о третьем случае воссоединения российских и украинских детей с их семьями в рамках ее инициативы.
