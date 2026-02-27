Фильм «Привязанность» получил главный приз 51-й кинопремии «Сезар»

Главным триумфатором стала драма Карин Тардьё «Привязанность» (L’attachement, 2024), удостоенная звания лучшего фильма фестиваля. Картина также получила ещё две награды: за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана, которую исполнила Вимала Понс.



Наибольшее число призов собрала биографическая драма Ричарда Линклейтера «Новая волна» (Nouvelle Vague, 2025). Жюри отметило фильм за выдающиеся достижения в режиссуре, операторской работе, монтаже и создании костюмов.



Полин Локес получила награду за лучший режиссёрский дебют благодаря фильму «Нино» (Nino, 2025), в котором Теодор Пеллерен сыграл роль, принёсшую ему звание лучшего начинающего актёра. Надя Меллити была признана лучшей начинающей актрисой за главную роль в картине «Младшая сестра» (La petite dernière, 2025) режиссёра Афсии Эрзи. Примечательно, что сама Эрзи ранее уже получила «Сезар» за лучшую женскую роль в фильме «Борго» (Borgo, 2024).



Леа Дрюкер удостоена звания лучшей актрисы за работу в детективе «Дело № 137» (Dossier 137, 2025), а Лоран Лафитт стал лучшим актёром благодаря роли в картине «Самая богатая женщина в мире» (La Femme la plus riche du monde, 2025). Пьер Лоттен получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Посторонний» (L’étranger, 2025) режиссёра Франсуа Озона.



Мультфильм Уго Бьенвеню «Арко» (Arco, 2025) завоевал сразу две награды — как лучший анимационный фильм и за лучшую оригинальную музыку. Документальная лента Венсана Мюрье «Пение лесов» (Le chant des forêts, 2025) была признана лучшей в своём жанре и дополнительно отмечена за лучший звук. Историческая драма Стефана Демустье «Большая арка» (L’inconnu de la grande arche, 2025) получила призы за лучшие визуальные эффекты и декорации.



Лучшим иностранным фильмом жюри назвало картину Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025).



Почётный «Сезар» за заслуги перед миром кино и культуры был вручён американскому актёру Джиму Керри. В начале церемонии в его честь исполнили танцевальный номер по мотивам фильма «Маска» (1994), который принёс комику широкую известность. Керри, родившийся в Канаде, обратился к аудитории на французском языке, поблагодарил за награду и поделился историей о своих французских корнях.

