ВС России освободили Краснознаменку Днепропетровской области

Армия России взяла под свой контроль село Краснознаменка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Армия России освободила Риздвянку в Запорожской области

«Подразделения группировки войск "Центр"... освободили населенный пункт Краснознаменка», - рассказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, пишет RT.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Населенный пункт освободила группировка войск «Север».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
