ВС России освободили Краснознаменку Днепропетровской области
27 февраля 202612:45
Армия России взяла под свой контроль село Краснознаменка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр"... освободили населенный пункт Краснознаменка», - рассказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, пишет RT.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Населенный пункт освободила группировка войск «Север».
